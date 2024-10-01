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  • Директор «Ахмата» о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «В Чечне не замечаем, люди чаще ходят на стадион. Может, где-то отсутствие интереса и ощущается, но не в Грозном»
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Директор «Ахмата» о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «В Чечне не замечаем, люди чаще ходят на стадион. Может, где-то отсутствие интереса и ощущается, но не в Грозном»

«Ахмат» прокомментировал данные ВЦИОМ о популярности футбола в России.

Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Мы не замечаем, что в Чечне пропал интерес к футболу. Люди чаще ходят на футбол, вчера у нас встреча с болельщиками была. Поэтому, может, где-то отсутствие интереса и ощущается, но не могу сказать, что в Грозном интерес к команде снизился.

Думаю, исключение из международных соревнований точно на руку не идет. Вполне естественно, что всем интересно, когда наша сборная участвует в финальных стадиях крупных турниров, да и на клубном уровне такая же ситуация. В этом плане, возможно, зрительского интереса стало меньше.

Пока не могу сказать, что в России пропал интерес к футболу. Посмотрите на матч «Зенита» в Краснодаре. Разве можно говорить, что у болельщиков стало меньше интереса? Если ряд клубов в этом году выступает неудачно, и у них болельщиков стало меньше, то это не значит, что по всей стране зрительский интерес пропал. Сколько у нас болельщиков ходит на большие матчи. Так что не считаю, что интерес к футболу пропал.

Единственное, что могло повлиять, повторюсь – наше неучастие в международных соревнованиях на всех уровнях. Это проблема для болельщиков и для клубов», – сказал советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам Руслан Газзаев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
болельщики
logoАхмат
logoРуслан Газзаев
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