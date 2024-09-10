Кержаков стажировался в «Интере» и «Севилье»: «Помощники Индзаги сказали, что только в конце третьего сезона игроки стали понимать, чего от них хотят. Команда в финале ЛЧ играла!»

Александр Кержаков рассказал о стажировках в «Интере» и «Севилье».

– Что вы делали между Суботицей и « »?

– Мы остались в Сербии, поэтому многое было доступно: можно было и посещать топовые европейские матчи, и даже договариваться о стажировках.

У меня получилось съездить в «Севилью» и «Интер», спасибо Даниэле Бальдини и . К сожалению, в «Интере» я пробыл не так долго, как хотел: уже после второй тренировки мне набрали из «Кайрата», на следующий день улетел в Казахстан.

– В «Севилье» и «Интере» что-то удивило?

– сказал, что он очень плохо говорит по-английски, поэтому не сможет ответить на все мои вопросы. Поэтому мы общались через двух его помощников. Мхитарян сказал, что как раз эти два помощника очень часто и объясняют игрокам тактические моменты.

Меня поразило, когда помощники Индзаги сказали, что только сейчас, в конце третьего сезона, игроки стали понимать, чего от них хотят. И это рассказ о команде, которая за год до этого играла в финале чемпионов! «Да у нас еще очень много проблем, особенно без мяча», – говорили помощники Индзаги, – рассказал экс-тренер «Кайрата», « » из Суботицы и «Пари НН» в интервью Спортсу’’.

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