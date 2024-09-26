Шабаров о комплектовании России U21: «В РПЛ для основной сборной стоит выбор из 32 игроков. Где там еще молодым втиснуться? Хорошо, что хотя бы в 1-й и 2-й лигах появилось больше футболистов» 

Иван Шабаров высказался о проблемах комплектования сборной России U21.

«В профессиональном футболе есть определенное количество рабочих мест, и больше их быть не может. В той же РПЛ при нынешнем лимите из 11 футболистов восемь — легионеры. Остается три места, одно из которых вратарское. Все вратари у нас россияне, это самая конкурентная позиция сегодня. У Виталия Витальевича Кафанова (тренер вратарей сборной России – Спортс”) голова вообще не болит по этому поводу — у всех вратарей есть практика.

Остается два места, а есть еще белорусы и казахи, которые тоже не считаются легионерами. На 16 клубов остается в лучшем случае 32 российских футболиста, которые каждый тур играют с первых минут.

Хорошо, что сегодня есть такие клубы, как «Локомотив», тот же «Ростов», которые не до конца используют лимит. Но формально для основной сборной России стоит выбор из 32 игроков. Где там еще молодым втиснуться?

Уже хорошо, что хотя бы на уровне Первой и Второй лиг появилось больше футболистов. На низших ступенях они получают практику, но в РПЛ все намного жестче для молодых. То, что они там появляются, зачастую, наверное, связано с экономическими причинами в клубах. Радоваться этому или нет, не знаю. Но у них появился такой шанс», — сказал главный тренер молодежной сборной России.