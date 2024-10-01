Гари Линекер: «Игроки «МЮ» напоминают заблудшие души – они не понимают свои роли, сложно представить, что тен Хаг исправит это. Даже у «Борнмута» и «Брайтона» виден стиль игры»

Гари Линекер раскритиковал «МЮ» за отсутствие стиля игры.

«Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Тоттенхэмом » (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 6-го тура АПЛ. Команда идет на 12-м месте в таблице.

«Сколько раз мы обсуждали, каков их план, как они играют и есть ли у них прессинг? Они что, просто играют на контратаках? У них проблемы во всех аспектах. Реального улучшения нет. Наверное, быть болельщиком «Манчестер Юнайтед» в данный момент довольно мрачно!

Есть ощущение, что ситуация постепенно ухудшается. В начале сезона, в наших прогнозах никто из нас не предполагал, что в этом сезоне они будут играть намного лучше. Но даже у таких команд, как «Борнмут » и «Брайтон », можно увидеть стиль игры, организацию, план, высокий прессинг. Вы можете посмотреть на «Брайтон» и сказать: «Высокий прессинг – это безумие», – но, по крайней мере, это их стиль игры.

«Тоттенхэм» был великолепен. Мы все знаем, что они играют в стиле «риск и вознаграждение», как и Эндж Постекоглу. У них особый стиль игры. Если же посмотреть на «Манчестер Юнайтед », то в одном матче они будут пытаться немного прессинговать, а в другом – сядут в оборону и будут пытаться контратаковать.

Кажется, в большинстве своих матчей они все время проигрывают борьбу в центре поля. И они, как правило, полагаются на индивидуальную магию Бруну.

Они напоминают заблудшие души. Игроки должны знать свою роль и понимать, как действовать в определенных ситуациях – уже долгое время кажется, что они не знают своих обязанностей. Безусловно, это имеет отношение к работе тренера. Трудно представить, что он [Эрик тен Хаг] исправит это в ближайшее время», – сказал экс-игрок сборной Англии в подкасте The Rest Is Football.