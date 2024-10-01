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  • Гари Линекер: «Игроки «МЮ» напоминают заблудшие души – они не понимают свои роли, сложно представить, что тен Хаг исправит это. Даже у «Борнмута» и «Брайтона» виден стиль игры»
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Гари Линекер: «Игроки «МЮ» напоминают заблудшие души – они не понимают свои роли, сложно представить, что тен Хаг исправит это. Даже у «Борнмута» и «Брайтона» виден стиль игры»

Гари Линекер раскритиковал «МЮ» за отсутствие стиля игры.

«Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Тоттенхэмом» (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 6-го тура АПЛ. Команда идет на 12-м месте в таблице.

«Сколько раз мы обсуждали, каков их план, как они играют и есть ли у них прессинг? Они что, просто играют на контратаках? У них проблемы во всех аспектах.  Реального улучшения нет. Наверное, быть болельщиком «Манчестер Юнайтед» в данный момент довольно мрачно!

Есть ощущение, что ситуация постепенно ухудшается. В начале сезона, в наших прогнозах никто из нас не предполагал, что в этом сезоне они будут играть намного лучше. Но даже у таких команд, как «Борнмут» и «Брайтон», можно увидеть стиль игры, организацию, план, высокий прессинг. Вы можете посмотреть на «Брайтон» и сказать: «Высокий прессинг – это безумие», – но, по крайней мере, это их стиль игры.

«Тоттенхэм» был великолепен. Мы все знаем, что они играют в стиле «риск и вознаграждение», как и Эндж Постекоглу. У них особый стиль игры. Если же посмотреть на «Манчестер Юнайтед», то в одном матче они будут пытаться немного прессинговать, а в другом – сядут в оборону и будут пытаться контратаковать.

Кажется, в большинстве своих матчей они все время проигрывают борьбу в центре поля. И они, как правило, полагаются на индивидуальную магию Бруну.

Они напоминают заблудшие души. Игроки должны знать свою роль и понимать, как действовать в определенных ситуациях – уже долгое время кажется, что они не знают своих обязанностей. Безусловно, это имеет отношение к работе тренера. Трудно представить, что он [Эрик тен Хаг] исправит это в ближайшее время», – сказал экс-игрок сборной Англии в подкасте The Rest Is Football.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoГари Линекер
logoТоттенхэм
logoБрайтон
logoБорнмут
logoЭрик тен Хаг
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