«Удинезе» подписал Соле как свободного агента. Защитник расторг контракт с «Зальцбургом»
«Удинезе» объявил о договоренности с Умаром Соле.
В середине сентября защитник расторг контракт с «Зальцбургом». С итальянским клубом он заключил договор, рассчитанный до 30 июня 2027 года.
24-летний футболист сможет играть за «Удинезе» только с января.
В прошлом сезоне Соле провел 21 матч в чемпионате Австрии и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: udinese.it
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Удинезе»
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