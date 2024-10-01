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«Удинезе» подписал Соле как свободного агента. Защитник расторг контракт с «Зальцбургом»

«Удинезе» объявил о договоренности с Умаром Соле.

В середине сентября защитник расторг контракт с «Зальцбургом». С итальянским клубом он заключил договор, рассчитанный до 30 июня 2027 года.

24-летний футболист сможет играть за «Удинезе» только с января.

В прошлом сезоне Соле провел 21 матч в чемпионате Австрии и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: udinese.it

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Удинезе»
logoУдинезе
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Австрия
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logoУмар Соле
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