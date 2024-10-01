«Удинезе» подписал Соле как свободного агента. Защитник расторг контракт с «Зальцбургом»

«Удинезе» объявил о договоренности с Умаром Соле.

В середине сентября защитник расторг контракт с «Зальцбургом ». С итальянским клубом он заключил договор, рассчитанный до 30 июня 2027 года.

24-летний футболист сможет играть за «Удинезе » только с января.

В прошлом сезоне Соле провел 21 матч в чемпионате Австрии и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: udinese.it