«Удинезе» купил защитника Модешту за 1,5 млн евро. Руй – лучший ассистент и 2-й по голам в АИК
«Удинезе» объявил о переходе лучшего ассистента АИК.
К итальянской команде присоединился защитник Руй Модешту. Футболист сборной Анголы подписал контракт на 4 года и будет играть под 77-м номером.
По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Удинезе» заплатил 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
24-летний уроженец Португалии в 2024 году провел 20 матчей в чемпионате Швеции, забив 6 голов и сделав 6 голевых передач. По первому показателю он лидирует в команде, по второму – уступает только Иоаннису Питтасу.
Подробно со статистикой Модешту можно ознакомиться здесь.
Фото: udinese.it