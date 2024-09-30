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Брат Мбаппе получил травму бедра перед матчем с «Реалом» в ЛЧ. Этан пропустит 2-3 месяца

Младший брат Килиана Мбаппе получил травму перед матчем с «Реалом» в ЛЧ.

Le Parisien сообщает, что 17-летний Этан Мбаппе, этим летом подписавший контракт с «Лиллем», повредил четырехглавую мышцу бедра – ожидается, что полузащитник пропустит 2-3 месяца.

Отметим, что ранее футболист пропустил около месяца из-за травмы приводящей мышцы, полученной в конце августа, и вернулся на поле лишь 29 сентября, выйдя на замену в матче с «Гавром».

Таким образом, Этан Мбаппе не сможет сыграть против «Реала» в матче Лиги чемпионов в среду. Килиан Мбаппе, пропустивший дерби с «Атлетико» из-за травмы бедра, включен в заявку на игру.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Le Parisien
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