Широков о «Спартаке»: «За яркой вспышкой последовало отрезвление. Денисова сделали козлом отпущения, будто другие творят – вся команда не очень хороша»

Роман Широков назвал «яркой вспышкой» локальные успехи «Спартака» в сезоне.

– Большое влияние на игру оказывает Барко?

– По статистике да, но по игре… А он один из лидеров. Наверное, к нему тоже стоит предъявить претензии или задать вопросы. Есть и другие ребята, которые претендуют на роль лидеров.

Что к Денисову-то привязались? «Спартак », наверное, весь не очень хорош, поэтому так и играет. За яркой вспышкой последовало отрезвление.

Вы его [Денисова ] склоняете на все лады, будто он один играет в защите. До Даниила нужно было еще мяч довести. Почему не спросите с атакующих игроков, которые плохо оказывали давление, с центральной линии, которую проходили.

Денисов играет на своей половине поля – на финальной трети для игроков атаки «Локомотива ». Я видел момент, где Николсон мог забить. Почему к нему нет вопросов? Вроде было при счете 2:1. Ушли бы с ничьей на перерыв, а там неизвестно, как бы тогда сложилась игра.

Насколько я знаю, всегда вопросы только к Денисову. Нашли в нем козла отпущения. А другие будто творят, – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России Широков.