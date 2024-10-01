Широков о «Спартаке»: «За яркой вспышкой последовало отрезвление. Денисова сделали козлом отпущения, будто другие творят – вся команда не очень хороша»
– Большое влияние на игру оказывает Барко?
– По статистике да, но по игре… А он один из лидеров. Наверное, к нему тоже стоит предъявить претензии или задать вопросы. Есть и другие ребята, которые претендуют на роль лидеров.
Что к Денисову-то привязались? «Спартак», наверное, весь не очень хорош, поэтому так и играет. За яркой вспышкой последовало отрезвление.
Вы его [Денисова] склоняете на все лады, будто он один играет в защите. До Даниила нужно было еще мяч довести. Почему не спросите с атакующих игроков, которые плохо оказывали давление, с центральной линии, которую проходили.
Денисов играет на своей половине поля – на финальной трети для игроков атаки «Локомотива». Я видел момент, где Николсон мог забить. Почему к нему нет вопросов? Вроде было при счете 2:1. Ушли бы с ничьей на перерыв, а там неизвестно, как бы тогда сложилась игра.
Насколько я знаю, всегда вопросы только к Денисову. Нашли в нем козла отпущения. А другие будто творят, – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России Широков.
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