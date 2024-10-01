«Динамо» сообщило, что Гомес извинился перед защитником «Махачкалы» Пальцевым за удар ногой в пах

Артур Гомес извинился перед защитником «Махачкалы» Валентином Пальцевым.

На 26-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ «Динамо » Махачкала – «Динамо» Москва (0:1) в ходе борьбы за мяч хавбек гостей ногой ударил между ног защитнику, и тот упал на газон, держась за пах. Главный судья матча Сергей Чебан показал бразильцу желтую карточку.

Как сообщили в пресс‑службе «Динамо », игрок бело‑голубых действовал неумышленно и извинился перед Пальцевым за это нарушение правил.

Защитник «Махачкалы» Пальцев после удара в пах от Гомеса: «Спросите лучше у судей, как правильно в футбол надо играть»