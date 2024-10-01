Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон: «Зенит» сильнее всех в России – собрал костяк и усиливает его. Остальные набирают новых. Если в команде регулярно меняется полсостава, это безумие»
В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом в шестой раз подряд.
– «Зенит» – главный гегемон последних лет в РПЛ. Кому по силам скинуть его с трона?
– «Зенит» определенно сильнее всех российских команд. Он уже шесть раз подряд выиграл золото. Клуб здорово работает! У них хорошая инфраструктура. Ну и есть деньги, что, наверное, важнее.
В прошлом сезоне хорошие шансы на чемпионство были как у «Краснодара», так и у «Динамо». Но «Зенит» очень силен. Он же потом еще и Кубок выиграл...
– Фанаты других клубов называют «Зенит» позором российского футбола.
– Смотрите, «Зенит» собрал костяк и ежегодно усиливает его двумя-тремя футболистами. Пока остальные набирают полностью новый состав.
Думаю, в этом проблема. Потому что если в команде регулярно меняется полсостава, это просто безумие, – сказал бывший игрок «Краснодара» Вандерсон.
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