Абаскаль об увольнении из «Гранады»: «Это довольно странно. Мы провели всего три игры после закрытия трансферного рынка – так нельзя оценить работу»
Гильермо Абаскаль высказался о работе в «Гранаде».
Экс-тренер «Спартака» возглавлял испанский клуб в течение всего шести туров.
– Период вашей работы в «Гранаде». Сегунда не прощает даже минимальных ошибок? Слишком ровный уровень команд?
– Я вам немного расскажу о втором дивизионе, а потом, если хотите, о моей истории. В Сегунде играют 22 команды. Там большая конкуренция, первая команда может проиграть последней.
У нас было шесть игр. Трансферный рынок закрылся после третьего тура. Потом мы провели всего три игры.
Вы не можете оценить работу специалиста за три игры. То, что произошло со мной, я считаю довольно странным, – заявил Абаскаль.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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