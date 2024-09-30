«Барса» и Берналь внесли в контракт опцию продления на 3 года. Отступные 17-летнего хавбека – 500 млн евро
Внесены изменения в контракт Марк Берналя.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Стороны добавили в него опцию продления на 3 года – она вступит в силу, когда Берналь выйдет из статуса игрока U19.
Сумма отступных повышена до 500 миллионов евро.
В настоящее время Берналь восстанавливается от травмы крестообразных связок и мениска – его восстановление займет около года. В этом сезоне хавбек принял участие в трех матчах Ла Лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости