«Барса» и Берналь внесли в контракт опцию продления на 3 года. Отступные 17-летнего хавбека – 500 млн евро

Внесены изменения в контракт Марк Берналя.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Стороны добавили в него опцию продления на 3 года – она вступит в силу, когда Берналь выйдет из статуса игрока U19.

Сумма отступных повышена до 500 миллионов евро.

В настоящее время Берналь восстанавливается от травмы крестообразных связок и мениска – его восстановление займет около года. В этом сезоне хавбек принял участие в трех матчах Ла Лиги . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .