Ханси Флик: «Барса» может снова завоевать уважение в Европе. Команда играет очень привлекательно. Мы достаточно уверены, чтобы сказать, что хотим победить «Янг Бойз»

Ханси Флик поделился ожиданиями перед матчем «Барсы» с «Янг Бойз» в ЛЧ.

«Я не знаю, что такое давление. Это наша работа. У каждого есть давление на своей работе. Мы должны победить. Мы должны забыть игру с «Монако». У нас сейчас ноль очков, но мы играем дома против хорошей команды, которая по праву заслужила свое место в Лиге чемпионов. Мы уверены в победе.

Мы достаточно уверены, чтобы сказать, что хотим победить. Мы проиграли первый матч, но это не повод для уныния. Были причины, по которым все сложилось так, как в матче с «Монако». Мы не знаем, какой будет эта новая модель Лиги чемпионов, и именно поэтому мы должны набрать как можно больше очков сейчас.

Я проиграл только «Монако» [с «Барсой» в Лиге чемпионов], меня не волнует, что произошло в прошлом году или раньше. Мы все хотим добиться успеха в Лиге чемпионов.

У меня очень позитивный настрой. Команда хорошо работает и играет в очень привлекательный футбол. Мы можем снова завоевать уважение [в Европе]. Мы будем над этим работать», – сказал тренер «Барселоны».