Де Йонг несколько месяцев не отвечает «Барсе» на предложение о новом контракте. Нынешний договор хавбека – до 2026 года
Френки Де Йонг не отвечает «Барсе» на предложение о новом контракте.
Как сообщает издание Football España, ссылаясь на журналиста Маттео Моретто, каталонский клуб сделал предложение 27-летнему хавбеку несколько месяцев назад.
Де Йонг пока не подтвердил, что хочет продолжить карьеру в «Барселоне», а «блауграна» с тех пор не затрагивала эту тему. Отмечается, что срок его контракта истекает в 2026 году.
Напомним, де Йонг не играет с 21 апреля из-за травмы голеностопа.
Френки де Йонг: «Неправда, что я получаю 37 млн евро в год в «Барсе». Моя зарплата очень, очень, очень далека от этой суммы. Я близок к возвращению»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Football Espana
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