Де Йонг несколько месяцев не отвечает «Барсе» на предложение о новом контракте. Нынешний договор хавбека – до 2026 года

Френки Де Йонг не отвечает «Барсе» на предложение о новом контракте.

Как сообщает издание Football España, ссылаясь на журналиста Маттео Моретто, каталонский клуб сделал предложение 27-летнему хавбеку несколько месяцев назад.

Де Йонг пока не подтвердил, что хочет продолжить карьеру в «Барселоне », а «блауграна» с тех пор не затрагивала эту тему. Отмечается, что срок его контракта истекает в 2026 году.

Напомним, де Йонг не играет с 21 апреля из-за травмы голеностопа.

Френки де Йонг: «Неправда, что я получаю 37 млн евро в год в «Барсе». Моя зарплата очень, очень, очень далека от этой суммы. Я близок к возвращению»