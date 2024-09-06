Вингер «Ростова» Роналдо о лучшем бразильце в РПЛ: «Клаудиньо выделяется, особенный. Играет в хорошей команде, для нее он – маэстро»

Роналдо поделился мнением о лучшем бразильском футболисте в РПЛ.

– Когда ты приехал в Россию, какой футболист тебя удивил?

– . С таким ростом (показывает вниз) у него вооот такой уровень игры (показывает наверх), ха-ха!

Глебов – наш капитан. Он – пример на поле и за пределами. Еще назову . У него отличная техника. И вообще все ребята в « » высокого уровня.

– В нашей лиге много бразильцев. Кто самый сильный?

– выделяется. Он – особенный.

Он играет в хорошей команде и для нее он – маэстро. Ведет игру и отдает голевые передачи, – сказал вингер «Ростова» Роналдо в шоу «Ассоциации» на ютуб-канале Мир .