Вингер «Ростова» Роналдо о лучшем бразильце в РПЛ: «Клаудиньо выделяется, особенный. Играет в хорошей команде, для нее он – маэстро»
Роналдо поделился мнением о лучшем бразильском футболисте в РПЛ.
– Когда ты приехал в Россию, какой футболист тебя удивил?
– Глебов. С таким ростом (показывает вниз) у него вооот такой уровень игры (показывает наверх), ха-ха!
Глебов – наш капитан. Он – пример на поле и за пределами. Еще назову Осипенко. У него отличная техника. И вообще все ребята в «Ростове» высокого уровня.
– В нашей лиге много бразильцев. Кто самый сильный?
– Клаудиньо выделяется. Он – особенный.
Он играет в хорошей команде и для нее он – маэстро. Ведет игру и отдает голевые передачи, – сказал вингер «Ростова» Роналдо в шоу «Ассоциации» на ютуб-канале Мир РПЛ.
Глебова измеряли в прыжке?