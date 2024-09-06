Вингер «Ростова» Роналдо о лучшем бразильце в РПЛ: «Клаудиньо выделяется, особенный. Играет в хорошей команде, для нее он – маэстро»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Клаудиньо Максим Осипенко Данил Глебов Роналдо дос Сантос Футбол

Роналдо поделился мнением о лучшем бразильском футболисте в РПЛ.

– Когда ты приехал в Россию, какой футболист тебя удивил?

Глебов. С таким ростом (показывает вниз) у него вооот такой уровень игры (показывает наверх), ха-ха!

Глебов – наш капитан. Он – пример на поле и за пределами. Еще назову Осипенко. У него отличная техника. И вообще все ребята в «Ростове» высокого уровня.

– В нашей лиге много бразильцев. Кто самый сильный?

Клаудиньо выделяется. Он – особенный.

Он играет в хорошей команде и для нее он – маэстро. Ведет игру и отдает голевые передачи, – сказал вингер «Ростова» Роналдо в шоу «Ассоциации» на ютуб-канале Мир РПЛ.

6 комментариев
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Думаю, что если брать всё компоненты футбола (понимание игры, техника, объём работы и т. д) то лучший наверно Вендел.
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Хорошего игрока нашёл Ростов. Отрабатывает по полной и в защите и в нападении. И человек хороший. И статистика хорошая. 19 игр 10 голов + 4 передачи. Умница.
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Да, Роналдо не только фамилией крут)
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Не очень понял его отсылки к росту Глебова. Сам он, если верить спортсу, будет пониже
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у Глебова 178 см, у Роналдо 177см.
Глебова измеряли в прыжке?
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