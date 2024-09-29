Фанаты «Атлетико» скандировали «Винисиус – особенный» перед дерби с «Реалом»
Команды встречаются на «Метрополитано» в рамках 8-го тура Ла Лиги.
Перед началом матча болельщики «Атлетико» возле стадиона скандировали: «Винисиус – особенный» (они использовали слово diferente, которое также можно перевести как «другой, иной, непохожий» – Спортс’‘).
Напомним, ранее фанаты «Атлетико» призвали идти на сегодняшнее дерби в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания – Ла Лига осудила инициативу, сообщив, что будет требовать немедленного ареста зачинщиков движения. Также за несколько часов до начала игры была пресечена акция со скандированием «обезьяна» якобы в честь бывшего вратаря «Атлетико» Хермана Бургоса, призванная замаскировать расистские выкрики.
Фаны «Атлетико» изощряются, чтобы оскорблять Винисиуса. Ла Лига блокирует все их идеи
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