Фанаты «Атлетико» скандировали «Винисиус – особенный» перед дерби с «Реалом»

Болельщики «Атлетико» скандировали кричалку о Винисиусе перед дерби с «Реалом».

Команды встречаются на «Метрополитано» в рамках 8-го тура Ла Лиги .

Перед началом матча болельщики «Атлетико» возле стадиона скандировали: «Винисиус – особенный» (они использовали слово diferente, которое также можно перевести как «другой, иной, непохожий» – Спортс’‘).

Напомним, ранее фанаты «Атлетико» призвали идти на сегодняшнее дерби в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания – Ла Лига осудила инициативу, сообщив, что будет требовать немедленного ареста зачинщиков движения. Также за несколько часов до начала игры была пресечена акция со скандированием «обезьяна» якобы в честь бывшего вратаря «Атлетико» Хермана Бургоса, призванная замаскировать расистские выкрики.

Фаны «Атлетико» изощряются, чтобы оскорблять Винисиуса. Ла Лига блокирует все их идеи