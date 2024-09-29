«Палмейрас» хочет вернуть Жезуса в январе. «Арсенал» оценивает форварда примерно в 40 млн евро (Bоlavip)
«Палмейрас» заинтересован в возвращении Габриэла Жезуса.
По информации Bоlavip, бразильский клуб намерен попытаться подписать Жезуса в январе, чтобы он представлял «Палмейрас» на клубном чемпионате мира 2025 года. В клубе считают, что подписание форварда «Арсенала» усилит команду и привлечет внимание СМИ.
Сообщается, что «Арсенал» рассчитывает получить за Жезуса около 40 миллионов евро, однако «Палмейрас» рассчитывает снизить цену в ходе переговоров.
Контракт Жезуса с «канонирами» истекает летом 2027 года. Со статистикой 27-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bolavip
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