Дети подарили игрокам «Арсенала» и «Уфы» тульские пряники перед матчем
Сувенир получили футболисты и судьи перед игрой 12-го тура Мелбет Первой лиги.
Традиционные тульские пряники каждому участнику матча подарили дети, которых выводили игроки и арбитры.
«Арсенал» и «Уфа» проводят матч 12-го тура Мелбет Первой лиги в Туле.
Опубликовано: Sports
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