Фигурист Галлямов о любимом футболисте: «Роналду. Нравится даже не как игрок, а отношением к профессии»
Фигурист Александр Галлямов назвал своего любимого футболиста.
– Любимый игрок у вас есть?
– Криштиану Роналду – это все знают. Он нравится мне даже не как игрок, а как спортсмен – своим отношением к профессии, – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RT
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости