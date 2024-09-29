Фигурист Галлямов о любимом футболисте: «Роналду. Нравится даже не как игрок, а отношением к профессии»

Фигурист Александр Галлямов назвал своего любимого футболиста.

– Любимый игрок у вас есть?

– Криштиану Роналду – это все знают. Он нравится мне даже не как игрок, а как спортсмен – своим отношением к профессии, – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании.