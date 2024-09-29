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  • Хасселбайнк о Рэшфорде: «По языку тела кажется, что футбол для него больше не главное. Я не вижу игрока, который готов преодолевать себя, это вопрос психологии»
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Хасселбайнк о Рэшфорде: «По языку тела кажется, что футбол для него больше не главное. Я не вижу игрока, который готов преодолевать себя, это вопрос психологии»

Джимми Флойд Хасселбайнк оценил игру Маркуса Рэшфорда.

«Когда вы смотрите на Маркуса Рэшфорда и на язык его тела, я не утверждаю, что это правда, но кажется, что футбол больше не является для него главным приоритетом. Знаем ли мы, что Рэшфорд умеет играть в футбол? Да, да, черт возьми. Когда он играет слева и показывает свой лучший футбол, он очень, очень хороший игрок. Он топ-игрок. Когда он был на своем пике, он делал очень много спринтов и рвался за спину защитников. Он так усердно работал, постоянно напрягая защитников и пугая их. В такие моменты Маркус был на пике, но я просто не вижу этого больше.

Когда одно из твоих главных качеств – это взрывная скорость, игрок должен страдать за свое искусство. Ты должен быть готов отдать все силы, работать как с мячом, так и без него, и это значит, что тебе придется чувствовать некоторую боль, потому что требовать это от своего тела каждый раз в каждой игре – это большой физический труд. Я не вижу игрока, который готов преодолевать себя, как раньше, и ему нужно вернуть это. Ему нужно снова стать угрозой как с мячом, так и без него. Ему нужно больше работать над оборонительными аспектами игры. Нет сомнений, что у Маркуса Рэшфорда есть талант. Это вопрос психологии. Нужно разблокировать его разум и настроить его ментально.

Только Рэшфорд может сам себя раскрыть. Все зависит от него. Как тренер, я уверен, что Эрик тен Хаг делает для Маркуса все правильно. Я уверен, что он создает для него идеальные условия, чтобы он мог расцвести, но это двусторонняя дорога. Это не только ответственность Эрика тен Хага, у самого игрока тоже должна быть мотивация», – сказал бывший нападающий «Челси».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
logoМаркус Рэшфорд
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