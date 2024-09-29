Юрий Нагорных: «Чтобы «Локомотив» стал самым популярным клубом, нужно продолжать играть хорошо. Многие симпатизируют нам и поддерживают нашу стратегию»

Юрий Нагорных высказался об интересе болельщиков к «Локомотиву».

«Локомотив» занимает 2-е место в Мир РПЛ, набрав 24 очка в 10 матчах. Первым идет «Краснодар» (24), который обходит железнодорожников за счет победы в личной встрече (3:0).

«Локомотив» сегодня интересен очень многим, многие наши болельщики сегодня возвращаются в клуб, приходят, поддерживают. Мы знаем, что «Локомотив» является самым популярным клубом среди российских железнодорожников.

Среди российских болельщиков в целом сегодня многие нам симпатизируют, поддерживают стратегию, которую реализует клуб, видим это по комментариям в социальных сетях в том числе. С такой игрой возможно существенно увеличить армию болельщиков. Чтобы «Локомотив» стал самым популярным клубом, нужно продолжать играть хорошо», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.