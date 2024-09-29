Бербатов о попытке «Ман Сити» перехватить его у «МЮ»: «Сказал агенту: «Пошли они, мы едем в «Юнайтед». Из-за истории, престижа, тренера и футболки»

Димитар Бербатов вспомнил, как «Ман Сити» пытался перехватить его у «Юнайтед».

«Они хотели подписать меня в последний день окна. Я сказал агенту: «Пошли они, мы переходим в «Юнайтед». Из-за истории, престижа, игроков, менеджера, футболки. У меня никогда не было сомнений в том, что «Олд Траффорд» – это правильное решение», – сказал экс-форвард.

Напомним, Бербатов выступал за «МЮ» в 2008-2012 годах.