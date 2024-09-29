Бабич после 1:3 от «Локо»: «Спартак» не должен позволять сопернику столько, сколько позволил в последних 2 матчах. Мы должны все исправить»
Защитник красно-белых высказался после матча 10-го тура с «Локомотивом» (1:3).
— Что случилось с командой?
— Мы проиграли. Два удара – и два гола, очень непросто что‑то сделать в такой ситуации. Мы не должны позволять сопернику столько, сколько позволили в последних двух матчах (ранее красно-белые упустили победу над «Динамо» (2:2) – Спортс”).
— Есть ли у вас какое‑то сообщение для болельщиков «Спартака»?
— Какого‑то конкретного месседжа нет, но я их ценю. Мы должны все исправить.
— Не было общего взаимопонимания с Абеной?
— Мне нечего ответить на это.
— Кажется, что вас легко обыгрывали в эпизодах с голами.
— Не до конца понимаю вопрос. Нам противостояли сильные футболисты.
— Треть сезона, восемь очков от первого места. Не кажется, что это много?
— Полностью согласен. Но важно работать и побеждать в каждом матче, — сказал Бабич.
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