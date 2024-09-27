Пловчиха Ефимова о «Спартаке»: «У Станковича неплохо получается – команда выиграла все матчи, на которых я была. Бабич – мой любимый футболист»

Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимого футболиста из «Спартака».

Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков в девяти матчах.

«Мой любимый футболист «Спартака» – защитник из Сербии Срджан Бабич .

Пока прошла только первая часть сезона, но все уже неплохо. Все матчи, на которых я была, «Спартак» выиграл. Поэтому я надеюсь, что они и дальше так будут продолжать.

Удачи им. У Станковича достаточно неплохо получается. Посмотрим, что будет дальше», – сказала российская пловчиха и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова .