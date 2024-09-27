Пловчиха Ефимова о «Спартаке»: «У Станковича неплохо получается – команда выиграла все матчи, на которых я была. Бабич – мой любимый футболист»
Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимого футболиста из «Спартака».
Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков в девяти матчах.
«Мой любимый футболист «Спартака» – защитник из Сербии Срджан Бабич.
Пока прошла только первая часть сезона, но все уже неплохо. Все матчи, на которых я была, «Спартак» выиграл. Поэтому я надеюсь, что они и дальше так будут продолжать.
Удачи им. У Станковича достаточно неплохо получается. Посмотрим, что будет дальше», – сказала российская пловчиха и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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