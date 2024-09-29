Дуглас про 0:2 от «Краснодара»: «Когда «Зенит» не показывает лучших качеств, всегда теряет очки. Мы должны проанализировать, что сделали не так» 

Дуглас Сантос оценил поражение «Зенита» от «Краснодара» (0:2) в Мир РПЛ.

— Это был матч, в котором мы очень старались показать свои лучшие качества, то, что мы можем и умеем делать, но, к сожалению, этого не произошло. А когда нам это не удается, мы знаем, что другая команда будет лучше нас.

Так что нужно посмотреть на ошибки, которые мы допустили, посмотреть на идеи, которые не сработали сегодня, чтобы улучшить их на тренировках и чтобы мы снова могли выкладываться на поле с той интенсивностью и качеством футбола, которых ждут от нас болельщики.

— Стоит ли говорить о справедливости или несправедливости этого поражения? Или такие разговоры не имеют смысла?

— Нет, я не думаю, что дело в справедливости игры как таковой. Это был матч, шансы на победу в котором были 50 на 50 для каждой команды, но, как я уже сказал, если бы мы приложили больше усилий, добавили больше качества, результат был бы другим. Когда мы не делаем этого, мы всегда теряем очки.

Поэтому нам нужно лучше начинать игру, нужно поддерживать интенсивность с первых 15 минут и до самого финального свистка. Я думаю, мы должны улучшить все это, чтобы продолжать двигаться вперед и создавать больше моментов во время игр.

— Что самое важное сейчас — поскорее забыть эту игру или все же сделать правильные выводы, ничего не забывая?

— Чем хорош футбол, так это тем, что у вас всегда есть следующий матч. Когда одна игра заканчивается, ты уже думаешь о той, что ждет впереди. В среду мы играем в Кубке, но сейчас, конечно, должны проанализировать, что сделали не так сегодня, чтобы в следующих матчах не допустить больше тех ошибок, которые мы совершили в Краснодаре , – сказал капитан «Зенита ».