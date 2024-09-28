Пожар в комнате ВАР произошел перед матчем «Дженоа» – «Ювентус». Главный судья может лишиться возможности смотреть повторы на мониторе

Работа ВАР в матче «Дженоа» и «Ювентуса» может быть нарушена.

Команды встретятся в 6-м туре Серии А. Матч состоится сегодня, 28 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Перед началом встречи в комнате ВАР на стадионе «Луиджи Феррарис » произошел пожар – загорелась батарея, которая была частью системы.

Изначально Telenord сообщал, что игра может быть перенесена, но Sky Sport Italia и Tuttosport пишут, что она пройдет по расписанию. Произошедший инцидент может повлиять на работу ВАР: есть вероятность, что главный арбитр не сможет смотреть повторы на мониторе.

Если неполадка не будет устранена, видеоассисенты будут описывать Андреа Коломбо просматриваемые эпизоды. Окончательные решения будет принимать главный судья.