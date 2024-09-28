Пожар в комнате ВАР произошел перед матчем «Дженоа» – «Ювентус». Главный судья может лишиться возможности смотреть повторы на мониторе
Работа ВАР в матче «Дженоа» и «Ювентуса» может быть нарушена.
Команды встретятся в 6-м туре Серии А. Матч состоится сегодня, 28 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Перед началом встречи в комнате ВАР на стадионе «Луиджи Феррарис» произошел пожар – загорелась батарея, которая была частью системы.
Изначально Telenord сообщал, что игра может быть перенесена, но Sky Sport Italia и Tuttosport пишут, что она пройдет по расписанию. Произошедший инцидент может повлиять на работу ВАР: есть вероятность, что главный арбитр не сможет смотреть повторы на мониторе.
Если неполадка не будет устранена, видеоассисенты будут описывать Андреа Коломбо просматриваемые эпизоды. Окончательные решения будет принимать главный судья.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости