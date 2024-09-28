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Станкович аплодировал Галактионову после 1:3: «Он выиграл тренерскую дуэль, хорошо использует сильные качества команды»

Деян Станкович похвалил главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

– Вы аплодировали Михаилу Галактионову после победы. Почему?

– Счет на табло 3:1, он выиграл тренерскую дуэль. Я сделал это абсолютно искренне. Он хорошо использует сильные качества команды. В сторону тренера «Локо» только комплименты.

У нас был момент в первом тайме, когда Шамар [Николсон] мог сравнять счет, все могло быть иначе. Мы продолжим работать, чтобы прибавлять.

– В одном компоненте «Локо» точно превосходил Спартак: в физике. Игроки просто не успевали…

– Согласен, вы можете критиковать, это правильно в случае поражения. Мы принимаем то, что есть. По физике мы проигрывали определенные дуэли. Чего‑то у «Локо» было больше, но у нас было желание. Мы мало били по воротам, это недостаточно для «Спартака», – сказал главный тренер красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoШамар Николсон
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