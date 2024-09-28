Станкович аплодировал Галактионову после 1:3: «Он выиграл тренерскую дуэль, хорошо использует сильные качества команды»
– Вы аплодировали Михаилу Галактионову после победы. Почему?
– Счет на табло 3:1, он выиграл тренерскую дуэль. Я сделал это абсолютно искренне. Он хорошо использует сильные качества команды. В сторону тренера «Локо» только комплименты.
У нас был момент в первом тайме, когда Шамар [Николсон] мог сравнять счет, все могло быть иначе. Мы продолжим работать, чтобы прибавлять.
– В одном компоненте «Локо» точно превосходил Спартак: в физике. Игроки просто не успевали…
– Согласен, вы можете критиковать, это правильно в случае поражения. Мы принимаем то, что есть. По физике мы проигрывали определенные дуэли. Чего‑то у «Локо» было больше, но у нас было желание. Мы мало били по воротам, это недостаточно для «Спартака», – сказал главный тренер красно-белых.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий