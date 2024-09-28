Сильва хотел бы поиграть с Холандом: «Это было бы здорово. Этот парень никогда не устает забивать голы»

Давид Сильва признался, что хотел бы поиграть с Эрлингом Холандом.

– Вам бы хотелось играть с таким нападающим, как Холанд?

– Это было бы здорово, не так ли? Этот парень никогда не устает забивать голы. Это потрясающе.

Мне посчастливилось делить раздевалку с такими же отличными нападающими, как он. Очевидно, что Холанд – это благословение для тех из нас, кто отдает пасы, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити».

«У Ямаля есть потенциал стать одним из лучших в истории. Он не похож ни на кого, огромный талант». Давид Сильва о вингере «Барсы»