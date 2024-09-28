Сильва хотел бы поиграть с Холандом: «Это было бы здорово. Этот парень никогда не устает забивать голы»
Давид Сильва признался, что хотел бы поиграть с Эрлингом Холандом.
– Вам бы хотелось играть с таким нападающим, как Холанд?
– Это было бы здорово, не так ли? Этот парень никогда не устает забивать голы. Это потрясающе.
Мне посчастливилось делить раздевалку с такими же отличными нападающими, как он. Очевидно, что Холанд – это благословение для тех из нас, кто отдает пасы, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити».
«У Ямаля есть потенциал стать одним из лучших в истории. Он не похож ни на кого, огромный талант». Давид Сильва о вингере «Барсы»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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