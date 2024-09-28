Пеп Гвардиола: «Родри незаменим. Вы можете сказать: «У тебя есть деньги, чтобы купить такого игрока». Но таких нет на рынке»

Пеп Гвардиола сказал, что Родри незаменим.

Полузащитник «Манчестер Сити» повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте. Испанец пропустит остаток сезона.

«Родри незаменим, потому что у него есть то, что трудно найти – не только в «Ман Сити», но и по всему миру.

Если вы скажете: «Хорошо, Пеп, у тебя есть деньги, чтобы купить такого игрока, как Родри». Их нет на рынке! Потому что он очень, очень хорош», – сказал тренер «Ман Сити».

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