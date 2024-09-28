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  • Андрей Канчельскис: «Англия не загнивает. В Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на Бирюлево, но все нормально. Футбол, в отличие от нас, не загнивает – точно»
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Андрей Канчельскис: «Англия не загнивает. В Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на Бирюлево, но все нормально. Футбол, в отличие от нас, не загнивает – точно»

Андрей Канчельскис поделился мыслями относительно уровня жизни в Англии.

– По телевизору в России показывают, что Запад загнивает.

– Англия вообще не загнивает.

Да, в Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на московское Бирюлево, но все нормально. Люди живут и не жалуются.

Может, есть вещи хуже, чем в России, но я этого особо не заметил.

А вот что точно – у британцев, в отличие от нас, футбол не загнивает! – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Канчельскис об Англии: «Цены все выше, фунт растет, люди боятся держать наличные. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги – несколько продуктов»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Канчельскис
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