Андрей Канчельскис: «Англия не загнивает. В Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на Бирюлево, но все нормально. Футбол, в отличие от нас, не загнивает – точно»
Андрей Канчельскис поделился мыслями относительно уровня жизни в Англии.
– По телевизору в России показывают, что Запад загнивает.
– Англия вообще не загнивает.
Да, в Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на московское Бирюлево, но все нормально. Люди живут и не жалуются.
Может, есть вещи хуже, чем в России, но я этого особо не заметил.
А вот что точно – у британцев, в отличие от нас, футбол не загнивает! – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Канчельскис об Англии: «Цены все выше, фунт растет, люди боятся держать наличные. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги – несколько продуктов»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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