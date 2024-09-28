Амад Диалло: «Мечтаю выиграть много трофеев с «МЮ». ЛЧ, АПЛ. Все!»

Амад Диалло заявил о желании брать трофеи с «Манчестер Юнайтед».

«Я мечтаю выиграть больше трофеев с «Манчестер Юнайтед », много трофеев! Лига чемпионов, Премьер-лига. Все! Я хочу побеждать с этим клубом.

Один из лучших дней в моей жизни – подписание контракта с этим клубом. И я хочу добиться здесь большего», – сказал Диалло в интервью Sky.