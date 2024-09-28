Амад Диалло: «Мечтаю выиграть много трофеев с «МЮ». ЛЧ, АПЛ. Все!»
Амад Диалло заявил о желании брать трофеи с «Манчестер Юнайтед».
«Я мечтаю выиграть больше трофеев с «Манчестер Юнайтед», много трофеев! Лига чемпионов, Премьер-лига. Все! Я хочу побеждать с этим клубом.
Один из лучших дней в моей жизни – подписание контракта с этим клубом. И я хочу добиться здесь большего», – сказал Диалло в интервью Sky.
Опубликовано: Sports
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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