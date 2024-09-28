Первый тренер Сафонова: «Если Матвей будет надежен, Доннарумму не сразу поставят в основу. Дай бог, чтобы это случилось нескоро»
Первый тренер Матвея Сафонова высказался об игре голкипера.
«Я рад, что не ошибался и не ошибаюсь в Матвее. Надеюсь, что он и дальше будет играть за «ПСЖ». Кроме радости, ничего не испытываю. Сафонов устойчив психологически, поэтому он никак не будет переживать из-за того, что пропустил в двух последних матчах за «ПСЖ».
Если команда будет продолжать выигрывать, а он – надежно играть, то Доннарумму не сразу после травмы поставят в основу. По крайней мере до того момента, когда тренерский штаб посчитает, что Матвей сыграл неудачно.
Доннарумма — лидер, заслуженный-переслуженный и большой авторитет. Поэтому будут искать момент, чтобы поставить его в ворота. Но дай бог, чтобы это случилось нескоро», — сказал Алексей Чистяков.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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