Мартино о Месси: «Надеемся, к плей-офф МЛС подойдет в очень хорошей форме. С каждым матчем он будет играть лучше»
Херардо Мартино надеется, что Лионель Месси наберет форму к решающим матчам.
37-летний форвард «Интер Майами» пропустил два месяца из-за травмы, вернувшись в строй в середине сентября.
«С каждым проведенным матчем Лео будет играть все лучше и лучше. Ему не нужен дифференцированный подход в плане физики на тренировках – ему нужно войти в соревновательный ритм.
Он на пути к тому, чтобы подойти к плей-офф в очень хорошей форме, ведь помимо матчей за клуб у него будут и игры за сборную. Мы очень на это надеемся», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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