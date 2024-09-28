Мартино о Месси: «Надеемся, к плей-офф МЛС подойдет в очень хорошей форме. С каждым матчем он будет играть лучше» 

Херардо Мартино надеется, что Лионель Месси наберет форму к решающим матчам.

37-летний форвард «Интер Майами» пропустил два месяца из-за травмы, вернувшись в строй в середине сентября.

«С каждым проведенным матчем Лео будет играть все лучше и лучше. Ему не нужен дифференцированный подход в плане физики на тренировках – ему нужно войти в соревновательный ритм.

Он на пути к тому, чтобы подойти к плей-офф в очень хорошей форме, ведь помимо матчей за клуб у него будут и игры за сборную. Мы очень на это надеемся», – сказал главный тренер «Интер Майами ».