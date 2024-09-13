Мартино сообщил, что Месси может сыграть в ближайшем матче: «У «Интер Майами» снова будет лучший игрок мира»
Лионель Месси может сыграть в ближайшем матче «Интер Майами».
Об этом сообщил главный тренер Херардо Мартино.
«С Месси все в порядке. Вчера он вернулся к тренировкам. Его участие в ближайшей игре рассматривается, после тренировки определим стратегию для него, но он доступен. В нашей команде снова будет лучший игрок в мире, поэтому мы все рады этой ситуации», – сказал Мартино.
Напомним, с июля Месси восстанавливался после травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.
15 сентября «Интер Майами» сыграет в МЛС с клубом «Филадельфия Юнион», а 19-го – с «Атланта Юнайтед».
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