Мартино сообщил, что Месси может сыграть в ближайшем матче: «У «Интер Майами» снова будет лучший игрок мира»

Лионель Месси может сыграть в ближайшем матче «Интер Майами».

Об этом сообщил главный тренер Херардо Мартино .

«С Месси все в порядке. Вчера он вернулся к тренировкам. Его участие в ближайшей игре рассматривается, после тренировки определим стратегию для него, но он доступен. В нашей команде снова будет лучший игрок в мире, поэтому мы все рады этой ситуации», – сказал Мартино.

Напомним, с июля Месси восстанавливался после травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.

15 сентября «Интер Майами » сыграет в МЛС с клубом «Филадельфия Юнион », а 19-го – с «Атланта Юнайтед».