Мартино об ожиданиях от «Интер Майами»: «То, что Месси, Суарес, Альба и Бускетс в составе, обязывает нас побеждать. Раньше от команд МЛС не требовали побед, но теперь вижу это здесь»

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Херардо Мартино Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Атланта Юнайтед Футбол

Херардо Мартино высказался об ожиданиях от «Интер Майами».

Главный тренер американского клуба заявил, что наличие в составе Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серджи Бускетса обязывает команду выиграть Кубок МЛС. «Интер Майами» сыграет в плей-офф турнира в октябре и ноябре.

«Тот факт, что они есть в этой команде, накладывает на нас явное обязательство победить.

За все время в МЛС я никогда не видел команд, от которых требовали бы побед. Я редко видел команды, которые были вынуждены побеждать. Такого никогда не было, но теперь я вижу это в «Интер Майами».

Я участвовал в двух турнирах с «Атлантой» и никогда не читал, не видел и не слышал никаких требований относительно побед.

В то время не было заголовков, гласящих, что та или иная команда – главный кандидат на победу в МЛС. Однако теперь этим кандидатом с самого начала сезона стал «Интер Майами», – сказал Мартино.

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5 комментариев
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Если Интер выиграет МЛС в этом сезоне, то это золотыми буквами в историю лиги и футбола.
Удачи!
46 трофей для ЧЕМПИОНА МИРА.
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Заслуженная футбольная пенсия для этой четверки, все реализовали свой футбольный потенциал на 100%.
Ну а Лео и Суарес разрывают лигу, приятно наблюдать вновь эту связку.
Надеемся, что Лео скоро поправится от травмы .
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Лео приходит в последнюю команду лиги и сходу ведёт её сначала к первому трофею, а теперь и к первой победе в МЛС. Кринж приходит в первую команду верблюжьего чемпионата и опускает её на второе место. Полнейшая деклассификация португальского сухофрукта и очередной триумф Чемпиона Мира, Величайшего Лионеля Месси.
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Ответ Domian
Если Интер выиграет МЛС в этом сезоне, то это золотыми буквами в историю лиги и футбола. Удачи! 46 трофей для ЧЕМПИОНА МИРА.
Если криштику товарки вроде ЛН в трофеи идут, то можно будет Месси в титул и победу в регулярном чемпионате МЛС засчитать трофей, тем более за него вручают отдельный кубок:))
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Барса Майями назовите клуб и все будет)
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