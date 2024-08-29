Мартино об ожиданиях от «Интер Майами»: «То, что Месси, Суарес, Альба и Бускетс в составе, обязывает нас побеждать. Раньше от команд МЛС не требовали побед, но теперь вижу это здесь»
Херардо Мартино высказался об ожиданиях от «Интер Майами».
Главный тренер американского клуба заявил, что наличие в составе Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серджи Бускетса обязывает команду выиграть Кубок МЛС. «Интер Майами» сыграет в плей-офф турнира в октябре и ноябре.
«Тот факт, что они есть в этой команде, накладывает на нас явное обязательство победить.
За все время в МЛС я никогда не видел команд, от которых требовали бы побед. Я редко видел команды, которые были вынуждены побеждать. Такого никогда не было, но теперь я вижу это в «Интер Майами».
Я участвовал в двух турнирах с «Атлантой» и никогда не читал, не видел и не слышал никаких требований относительно побед.
В то время не было заголовков, гласящих, что та или иная команда – главный кандидат на победу в МЛС. Однако теперь этим кандидатом с самого начала сезона стал «Интер Майами», – сказал Мартино.
Удачи!
46 трофей для ЧЕМПИОНА МИРА.
Ну а Лео и Суарес разрывают лигу, приятно наблюдать вновь эту связку.
Надеемся, что Лео скоро поправится от травмы .