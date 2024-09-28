Роналду после 2:0 с «Аль-Вахдой»: «Третья победа подряд🔥»
Криштиану Роналду отметил победную серию «Аль-Насра».
«Третья победа подряд🔥», – написал форвард «Аль-Насра» после матча 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой» (2:0).
Ранее клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Хазем» (2:1 – в Кубке страны) и «Аль-Иттифак» (3:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Криштиану Роналду
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