Роналду после 2:0 с «Аль-Вахдой»: «Третья победа подряд🔥»

Криштиану Роналду отметил победную серию «Аль-Насра».

«Третья победа подряд🔥», – написал форвард «Аль-Насра » после матча 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой» (2:0).

Ранее клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Хазем» (2:1 – в Кубке страны) и «Аль-Иттифак» (3:0).