Илич о 2:1 с «Оренбургом»: «Пари НН» забрал важные очки на горячем стадионе против серьезной команды после неудачной серии» 

Саша Илич оценил победу «Пари НН» над «Оренбургом» (2:1) в Мир РПЛ.

— Это была тяжелая игра против команды, которая также борется за выживание. Нам удалось забить сначала один гол, который подарил нам преимущество, а потом второй. Мы допустили одну ошибку, но в итоге смогли забрать три важных очка на очень горячем стадионе против серьезной команды, которая постоянно борется за каждый мяч.

— Что больше нравится – содержание игры или результат?

— Обе вещи очень важны для нас, мы заработали важные очки после неудачной серии. Сейчас нам предстоит матч с ЦСКА, потом игра с «Акроном» в гостях, которая тоже важна и где мы также хотим заработать очки, — сказал главный тренер «Пари НН ».