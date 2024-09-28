Илич о 2:1 с «Оренбургом»: «Пари НН» забрал важные очки на горячем стадионе против серьезной команды после неудачной серии»
Саша Илич оценил победу «Пари НН» над «Оренбургом» (2:1) в Мир РПЛ.
— Это была тяжелая игра против команды, которая также борется за выживание. Нам удалось забить сначала один гол, который подарил нам преимущество, а потом второй. Мы допустили одну ошибку, но в итоге смогли забрать три важных очка на очень горячем стадионе против серьезной команды, которая постоянно борется за каждый мяч.
— Что больше нравится – содержание игры или результат?
— Обе вещи очень важны для нас, мы заработали важные очки после неудачной серии. Сейчас нам предстоит матч с ЦСКА, потом игра с «Акроном» в гостях, которая тоже важна и где мы также хотим заработать очки, — сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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