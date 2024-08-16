Алькантара покинул штаб Флика. Экс-хавбек провел в «Барселоне» месяц

Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны».

В июле стало известно, что 33-летний бывший полузащитник присоединился к штабу Ханси Флика в каталонском клубе.

Теперь «Барселона» сообщила, что завершил работу в команде.

Алькантару в тренерском штабе заменил Арнау Бланко, который ранее работал с командой «Барселоны» до 16 лет.

В общей сложности Бланко находится в системе клуба в течение предыдущих 11 сезонов.