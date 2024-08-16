Алькантара покинул штаб Флика. Экс-хавбек провел в «Барселоне» месяц
Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны».
В июле стало известно, что 33-летний бывший полузащитник присоединился к штабу Ханси Флика в каталонском клубе.
Теперь «Барселона» сообщила, что Тиаго Алькантара завершил работу в команде.
Алькантару в тренерском штабе заменил Арнау Бланко, который ранее работал с командой «Барселоны» до 16 лет.
В общей сложности Бланко находится в системе клуба в течение предыдущих 11 сезонов.
Вот цитата новости отсюда же, от 10 июля: "Экс-игрок, понимая, что в ближайшее или среднесрочное время перед ним могут возникнуть другие вызовы, не хочет «связывать» себя с клубом. Ханси устраивают эти условия, и «Барсе» остается найти наиболее оптимальный способ вписать Алькантару в команду."
И вот стажировка прошла, желаю бывшему хорошему игроку стать хорошим тренером или менеджером.
Или он в Ливерпуле собрался обучаться, паралельно решая налоговые проблемы?
Ориоль Доменек: Тьяго Алькантара проработает в «Барсе» только летом, потому что ему придется вернуться в Ливерпуль из-за налоговых проблем.