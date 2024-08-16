Алькантара покинул штаб Флика. Экс-хавбек провел в «Барселоне» месяц

Теги Барселона Ла Лига трансферы Ханс-Дитер Флик Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны».

В июле стало известно, что 33-летний бывший полузащитник присоединился к штабу Ханси Флика в каталонском клубе.

Теперь «Барселона» сообщила, что Тиаго Алькантара завершил работу в команде.

Алькантару в тренерском штабе заменил Арнау Бланко, который ранее работал с командой «Барселоны» до 16 лет.

В общей сложности Бланко находится в системе клуба в течение предыдущих 11 сезонов.

47 комментариев
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Наверное, травмировался опять
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Просто спустя месяц попросил зарплату
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Спасибо за всё, легенда!
+65
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Ответ Tayger
Наверное, травмировался опять
Теперь психически
+47
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Ответ Tayger
Наверное, травмировался опять
Не смогли зарегистрировать.😏😏😏
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Флик просто выучил испанский
+27
0
+27
Наверное, зп не пришла, и подписка на Спортифай кончились
+22
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По итогам месяца спросил: а зарплата когда?
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Ответ brodovan
Спасибо за всё, легенда!
Не Орсато в РФС, конечно, но тоже неплохо
+7
0
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быстро все понял))
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Ответ Andrei Shprenhel
Просто спустя месяц попросил зарплату
Это он зря, там принято отказываться от ЗП )
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Тиаго сделал свое дело - Тиаго может уходить...
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Не захотел ли Тьяго карьеру игрока возобновить?
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Наверняка помешала очередная травма...
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Бежит с тонущего корабля)
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Не прошел испытательный срок
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Ответ Максим Черкашин
Не смогли зарегистрировать.😏😏😏
Споткнулся о рычаг
+2
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+1
Опять "красиво" преподнесенная новость... Появление Тиаго в "Барсе" анонсировали не как постоянную работу в клубе, а именно как временную стажировку, первый опыт, что ли.

Вот цитата новости отсюда же, от 10 июля: "Экс-игрок, понимая, что в ближайшее или среднесрочное время перед ним могут возникнуть другие вызовы, не хочет «связывать» себя с клубом. Ханси устраивают эти условия, и «Барсе» остается найти наиболее оптимальный способ вписать Алькантару в команду."

И вот стажировка прошла, желаю бывшему хорошему игроку стать хорошим тренером или менеджером.
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Это ДНК или РНК?
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Нужны подробности...!
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ДНК не сошлись
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Походу тоже зарегистрировать его не вышло))
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хаха
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Ответ Tayger
Наверное, травмировался опять
Своим уходом он поможет клубу подписать новых игроков,настоящая легенда!💪
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Ответ eclipse590
Вроде была такая новость в июле Ориоль Доменек: Тьяго Алькантара проработает в «Барсе» только летом, потому что ему придется вернуться в Ливерпуль из-за налоговых проблем.
Так лето ещё не закончилось, а чувак выше пишет, что он решил идти учиться на тренера.
Или он в Ливерпуле собрался обучаться, паралельно решая налоговые проблемы?
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Деньги сэкономят. Плюсик
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Посмотрел на состояние игроков и понял что он ничем нехуже и решил возобновить карьеру💪...👏
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Тоже не смогли заявить
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Его взяли поработать в команде до начала сезона. На дольший срок не согласился, т.к. хочет заняться обучением тренерской профессии, однако это не мешает некоторым комментаторам придумывать свои версии его ухода и делать вид, что он якобы сбежал из барсы не выдержав сотрудничества с лапортой.
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Вроде была такая новость в июле
Ориоль Доменек: Тьяго Алькантара проработает в «Барсе» только летом, потому что ему придется вернуться в Ливерпуль из-за налоговых проблем.
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