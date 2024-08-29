«Барселона» не подпишет Байчетича из-за финансового фэйр-плей. «Ливерпуль» отдаст 19-летнего хавбека в «Зальцбург»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига высшая лига Австрия возможные трансферы Ред Булл Зальцбург финансовый фэйр-плей Стефан Байчетич Футбол

Стефан Байчетич не перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб ранее сделал предложение «Ливерпулю» об аренде 19-летнего полузащитника, но из-за правил финансового фэйр-плей «Барселона» не сможет завершить эту сделку.

The Athletic также сообщил, что английская команда достигла соглашения о переходе футболиста в «Ред Булл Зальцбург» на правах аренды. Опция выкупа в этой сделке не предусмотрена.

В прошлом сезоне Стефан Байчетич провел один матч в АПЛ, в сезоне-2022/23 – 11 игр. Его статистику можно изучить здесь.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барселона просто демонстрирует всем, кто сомневается в себе, что невозможного нет. Не надо в себе сомневаться. Просто дерзай и пробуй! Ты просто служащий и вдруг тебе предлагают другую работу, с более высоким доходом, но и с большей ответственностью? Ты никогда этим не занимался? Сомневаешься, что потянешь? Дерзай и пробуй!
Вот, посмотри, ты можешь быть менеджером Барсы, ты профи, иначе в Барсе бы не работал!? И спокойно можешь делать предложение клубу о покупке или аренде игрока, а потом неожиданно понимать, что не можешь из-за финансовых ограничений эту сделку завершить? Ок. Не понимал этого до предложения? Да ты же профи, работай дальше!
+50
0
+50
Ответ Михаил Шутов
Зальцбург–фарм Ливерпуля? Второй игрок туда уходит
Лейндерс, из штаба Клоппа, там сейчас главным тренером
+38
0
+38
Барса и Челси главные безумцы уже которое ТО
+8
-1
+7
Ответ Михаил Шутов
Зальцбург–фарм Ливерпуля? Второй игрок туда уходит
Ну как второй, Кларк был продан, когда Стефа готовы максимум в аренду отдать.
+6
0
+6
Ответ WESTERN-
Мне кажется это была выдумка агентов. Сейчас есть свободные агенты которые смогут отыграть сезон не менее хуже чем он. Начинал хорошо но травма пока подкосила этого молодого таланта.
Нет никакого смысла выдумывать такое, пацан шел в Зальцбург там и оказался.
+5
0
+5
Ответ Chernoy
Барселона просто демонстрирует всем, кто сомневается в себе, что невозможного нет. Не надо в себе сомневаться. Просто дерзай и пробуй! Ты просто служащий и вдруг тебе предлагают другую работу, с более высоким доходом, но и с большей ответственностью? Ты никогда этим не занимался? Сомневаешься, что потянешь? Дерзай и пробуй! Вот, посмотри, ты можешь быть менеджером Барсы, ты профи, иначе в Барсе бы не работал!? И спокойно можешь делать предложение клубу о покупке или аренде игрока, а потом неожиданно понимать, что не можешь из-за финансовых ограничений эту сделку завершить? Ок. Не понимал этого до предложения? Да ты же профи, работай дальше!
Лапорта: если я на диете, это не значит, что я не могу ознакомиться с меню!
+4
-2
+2
Зальцбург–фарм Ливерпуля? Второй игрок туда уходит
+2
-1
+1
Для Байчетича Зальцбург лучший вариант, там умеют работать с молодыми, Пеп, Витор Матош и еще несколько человек из штаба Клоппа, там он точно вернет кондиции и уверенность
+1
0
+1
ЗП Байетича намного больше чем ЗП у травмированного паренька? лазейка со "списком травмированных" один раз только проходит?
0
0
0
Ответ WESTERN-
Мне кажется это была выдумка агентов. Сейчас есть свободные агенты которые смогут отыграть сезон не менее хуже чем он. Начинал хорошо но травма пока подкосила этого молодого таланта.
Там Тиаго Алькантара воду мутил, заманивал.
0
0
0
Ответ Chernoy
Барселона просто демонстрирует всем, кто сомневается в себе, что невозможного нет. Не надо в себе сомневаться. Просто дерзай и пробуй! Ты просто служащий и вдруг тебе предлагают другую работу, с более высоким доходом, но и с большей ответственностью? Ты никогда этим не занимался? Сомневаешься, что потянешь? Дерзай и пробуй! Вот, посмотри, ты можешь быть менеджером Барсы, ты профи, иначе в Барсе бы не работал!? И спокойно можешь делать предложение клубу о покупке или аренде игрока, а потом неожиданно понимать, что не можешь из-за финансовых ограничений эту сделку завершить? Ок. Не понимал этого до предложения? Да ты же профи, работай дальше!
Текст с голосом Ди Каприо прочитал😄
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий