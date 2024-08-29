«Барселона» не подпишет Байчетича из-за финансового фэйр-плей. «Ливерпуль» отдаст 19-летнего хавбека в «Зальцбург»
Стефан Байчетич не перейдет в «Барселону».
Каталонский клуб ранее сделал предложение «Ливерпулю» об аренде 19-летнего полузащитника, но из-за правил финансового фэйр-плей «Барселона» не сможет завершить эту сделку.
The Athletic также сообщил, что английская команда достигла соглашения о переходе футболиста в «Ред Булл Зальцбург» на правах аренды. Опция выкупа в этой сделке не предусмотрена.
В прошлом сезоне Стефан Байчетич провел один матч в АПЛ, в сезоне-2022/23 – 11 игр. Его статистику можно изучить здесь.
Вот, посмотри, ты можешь быть менеджером Барсы, ты профи, иначе в Барсе бы не работал!? И спокойно можешь делать предложение клубу о покупке или аренде игрока, а потом неожиданно понимать, что не можешь из-за финансовых ограничений эту сделку завершить? Ок. Не понимал этого до предложения? Да ты же профи, работай дальше!