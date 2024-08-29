«Барселона» не подпишет Байчетича из-за финансового фэйр-плей. «Ливерпуль» отдаст 19-летнего хавбека в «Зальцбург»

Стефан Байчетич не перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб ранее сделал предложение «Ливерпулю» об аренде 19-летнего полузащитника, но из-за правил финансового фэйр-плей «Барселона» не сможет завершить эту сделку.

The Athletic также сообщил, что английская команда достигла соглашения о переходе футболиста в «Ред Булл Зальцбург» на правах аренды. Опция выкупа в этой сделке не предусмотрена.

В прошлом сезоне Стефан Байчетич провел один матч в АПЛ, в сезоне-2022/23 – 11 игр. Его статистику можно изучить здесь.