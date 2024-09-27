Браим о «Реале»: «В лучшем клубе мира ты под максимальным давлением. И это хорошо – значит, от тебя многого ждут»
Браим Диас высказался о сложностях игры за «Реал».
«Играя за лучший клуб мира, ты находишься под максимальным давлением. Давление – это хорошо, оно означает, что ты не ограниченный игрок, что от тебя многого ждут.
Я постараюсь вернуться после травмы еще более сильным. Я хочу быть в состоянии помочь команде как можно скорее», – отметил полузащитник в ходе мероприятия Forbes.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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