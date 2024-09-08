«Барса» не продала Иньиго за 5 млн евро в Саудовскую Аравию летом. Флик был против из-за травм Араухо и Кристенсена

«Барселона» не продала Иньиго Мартинеса клубу из Саудовской Аравии.

По информации Marca, один из саудовских клубов этим летом предлагал за трансфер защитника 5 млн евро, но получил отказ.

не хотел расставаться с игроком, учитывая травмы центральных защитников. выбыл до декабря, а - на такой же или чуть меньший период.

Отмечается, что решение далось клубу нелегко, учитывая финансовую ситуацию. Зарплата футболиста составляет более 15 млн евро, к тому же ему уже 33 года. Кроме того, « » в любом случае могла заработать на трансфере, так как испанец пришел на правах свободного агента.

Однако в первых играх сезона стал одним из постоянных игроков в команде Флика. Он целиком отыграл все матчи в центре защиты вместе с Пау Кубарси. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.