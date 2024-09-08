«Барса» не продала Иньиго за 5 млн евро в Саудовскую Аравию летом. Флик был против из-за травм Араухо и Кристенсена
«Барселона» не продала Иньиго Мартинеса клубу из Саудовской Аравии.
По информации Marca, один из саудовских клубов этим летом предлагал за трансфер защитника 5 млн евро, но получил отказ.
Ханси Флик не хотел расставаться с игроком, учитывая травмы центральных защитников. Рональд Араухо выбыл до декабря, а Андреас Кристенсен - на такой же или чуть меньший период.
Отмечается, что решение далось клубу нелегко, учитывая финансовую ситуацию. Зарплата футболиста составляет более 15 млн евро, к тому же ему уже 33 года. Кроме того, «Барселона» в любом случае могла заработать на трансфере, так как испанец пришел на правах свободного агента.
Однако в первых играх сезона Иньиго стал одним из постоянных игроков в команде Флика. Он целиком отыграл все матчи в центре защиты вместе с Пау Кубарси. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.