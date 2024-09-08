«Барса» не продала Иньиго за 5 млн евро в Саудовскую Аравию летом. Флик был против из-за травм Араухо и Кристенсена

Теги Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Ханс-Дитер Флик Иньиго Мартинес Андреас Кристенсен Рональд Араухо деньги Пау Кубарси Футбол

«Барселона» не продала Иньиго Мартинеса клубу из Саудовской Аравии.

По информации Marca, один из саудовских клубов этим летом предлагал за трансфер защитника 5 млн евро, но получил отказ.

Ханси Флик не хотел расставаться с игроком, учитывая травмы центральных защитников. Рональд Араухо выбыл до декабря, а Андреас Кристенсен - на такой же или чуть меньший период.

Отмечается, что решение далось клубу нелегко, учитывая финансовую ситуацию. Зарплата футболиста составляет более 15 млн евро, к тому же ему уже 33 года. Кроме того, «Барселона» в любом случае могла заработать на трансфере, так как испанец пришел на правах свободного агента.

Однако в первых играх сезона Иньиго стал одним из постоянных игроков в команде Флика. Он целиком отыграл все матчи в центре защиты вместе с Пау Кубарси. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

13 комментариев
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5 лямов за Иньиго это кощунство
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Грамотный Флик
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Ответ Hella black
5 лямов за Иньиго это кощунство
в прошлом сезоне он безобразно отыграл
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Ответ UnforgivenX2
в прошлом сезоне он безобразно отыграл
нормально он играл и играет
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Ничего страшного, ближе к зимнему ТО продадут так как после восстановления Кристенсена Барса должна будет выбирать кого оставлять в заявке, Ольмо или Кристенсена. Оптимальный вариант продать Мартинеса и заявить датчанина.
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Куда ещё было продовать игроков . На скамейке и так Барса Б в основном будет . Играть надо будет по два раза в неделю и травмы явно будут . Иньяго ещё поможет Барселоне , как и все оставшиеся игроки . Ждём красивой игры , правда на расстоянии будет трудно бороться за призы . Но как говорится - надежда умирает последней !
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Возможно, стоило продать. Это сэкономило бы почти 20 млн евро - как известно, сэкономил - заработал.
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Ответ UnforgivenX2
в прошлом сезоне он безобразно отыграл
Безобразно отыграл он свой первый матч только
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Ответ rigobersong
Интересно, куда Барселона ещё должна зарплаты сокращать, она и так платит меньше, чем реал, при том что подписных бонусов никому в сотню лямов не брали:)) Уже весь мир видит, как гасят Барселону в Испании, как Тебас тащит Мадридское недоразумение к титулам, даже Атлетико открыто высказался, что Тебас 321з:)))
тебас в том году ещё сказал что является ярым фанатом реала. вот и тащат реал.
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