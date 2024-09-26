Кудряшов о трансфере Соболева: «Футбол – это не только игра, но и заработок. Нужно было сделать переход не таким громким. Помним драку «Зенита» и «Спартака» – нужно мыслить более стратегически»
Федор Кудряшов прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».
«Футбол – это не только игра, но и заработок. Не знаю всех нюансов, единственное – на месте Саши нужно было сделать этот переход не таким громким.
Я думаю, что в его руках было все, можно было получше расстаться со «Спартаком».
Мы помним матч, когда футболисты «Зенита» и «Спартака» подрались, нужно обдумывать свои шаги на поле заранее, мыслить более стратегически», – сказал бывший защитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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