Кудряшов о трансфере Соболева: «Футбол – это не только игра, но и заработок. Нужно было сделать переход не таким громким. Помним драку «Зенита» и «Спартака» – нужно мыслить более стратегически»

Федор Кудряшов прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

«Футбол – это не только игра, но и заработок. Не знаю всех нюансов, единственное – на месте Саши нужно было сделать этот переход не таким громким.

Я думаю, что в его руках было все, можно было получше расстаться со «Спартаком».

Мы помним матч, когда футболисты «Зенита » и «Спартака » подрались, нужно обдумывать свои шаги на поле заранее, мыслить более стратегически», – сказал бывший защитник сборной России.