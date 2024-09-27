Тренер «Канзас Сити» о голе Месси: «Шанс забить в такой ситуации по статистике лишь 2%. И вот она – разница»
Тренер «Канзас Сити» вспомнил гол Лионеля Месси в матче МЛС.
14 апреля форвард помог «Интер Майами» одержать победу со счетом 3:2.
«Если брать второй пропущенный гол, то по статистике шанс забить в такой ситуации составляет лишь 2%. И вот она – разница.
В матче против нас у Месси было меньше всего касаний мяча, чем в его предыдущих играх МЛС. Но он и сделал ассист, и забил – помог выиграть со счетом 3:2.
«Интер Майами» – единственная команда , способная на такое благодаря ему», – сказал Питер Вермес.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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