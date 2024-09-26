Пулишич назвал Месси лучшим игроком в мире. Он предпочел его Роналду, которого считает лучшим завершителем. Лучшим распасовщиком американец выбрал де Брюйне, дриблером – Роналдиньо
Полузащитник «Милана» принял участие в видеоролике для Goal, где ему нужно было назвать лучших игроков, исходя из предложенных условий.
– На кого ты равнялся в детстве?
– Луиш Фигу.
– Лучший игрок, с которым ты когда-либо играл?
– Нголо Канте.
– Лучший дриблер?
– Роналдиньо.
– Легендарный игрок, закончивший карьеру, с которым ты хотел бы сыграть сейчас?
– Лучший завершитель в футболе?
– Криштиану Роналду.
– Лучший распасовщик в футболе?
– Кевин де Брюйне.
– Первый игрок, который приходит тебе в голову при упоминании Puma? Можешь назвать себя, если хочешь.
– Я подумал про Пеле.
– Лучший игрок в мире прямо сейчас?
Месси – он лучший игрок в мире, – сказал Пулишич.
Также американец сделал выбор из предложенных пар игроков. Он предпочел Луиша Фигу Нголо Канте, а затем выбрал Златана Ибрагимовича, отметив, что не хочет, чтобы советник владельца «Милана» высказал ему что-нибудь по этому поводу.
Затем Пулишич выбрал Криштиану Роналду в паре с Кевином де Брюйне, а Месси – в паре с Пеле. Луиш Фигу вышел победителем в паре с Ибрагимовичем, но проиграл Месси, которому в итоге уступил и Криштиану Роналду.
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