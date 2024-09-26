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  • Пулишич назвал Месси лучшим игроком в мире. Он предпочел его Роналду, которого считает лучшим завершителем. Лучшим распасовщиком американец выбрал де Брюйне, дриблером – Роналдиньо
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Пулишич назвал Месси лучшим игроком в мире. Он предпочел его Роналду, которого считает лучшим завершителем. Лучшим распасовщиком американец выбрал де Брюйне, дриблером – Роналдиньо

Кристиан Пулишич поделился мнением о лучших игроках.

Полузащитник «Милана» принял участие в видеоролике для Goal, где ему нужно было назвать лучших игроков, исходя из предложенных условий.

– На кого ты равнялся в детстве?

– Луиш Фигу.

– Лучший игрок, с которым ты когда-либо играл?  

– Нголо Канте.

– Лучший дриблер?

Роналдиньо.

– Легендарный игрок, закончивший карьеру, с которым ты хотел бы сыграть сейчас?

Златан Ибрагимович.

– Лучший завершитель в футболе?

– Криштиану Роналду.

– Лучший распасовщик в футболе?

Кевин де Брюйне.

Первый игрок, который приходит тебе в голову при упоминании Puma? Можешь назвать себя, если хочешь.

– Я подумал про Пеле.

– Лучший игрок в мире прямо сейчас?

Месси – он лучший игрок в мире, – сказал Пулишич.

Также американец сделал выбор из предложенных пар игроков. Он предпочел Луиша Фигу Нголо Канте, а затем выбрал Златана Ибрагимовича, отметив, что не хочет, чтобы советник владельца «Милана» высказал ему что-нибудь по этому поводу.

Затем Пулишич выбрал Криштиану Роналду в паре с Кевином де Брюйне, а Месси – в паре с Пеле. Луиш Фигу вышел победителем в паре с Ибрагимовичем, но проиграл Месси, которому в итоге уступил и Криштиану Роналду.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Goal
logoМилан
logoЛуиш Фигу
logoЗлатан Ибрагимович
logoКриштиану Роналду
logoМанчестер Сити
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoРоналдиньо
logoЛионель Месси
logoсерия А Италия
logoПеле
logoPuma
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКевин де Брюйне
logoАль-Иттихад Джидда
logoНголо Канте
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logoКристиан Пулишич
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38323 июля, 19:16
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