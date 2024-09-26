Пулишич назвал Месси лучшим игроком в мире. Он предпочел его Роналду, которого считает лучшим завершителем. Лучшим распасовщиком американец выбрал де Брюйне, дриблером – Роналдиньо

Кристиан Пулишич поделился мнением о лучших игроках.

Полузащитник «Милана» принял участие в видеоролике для Goal, где ему нужно было назвать лучших игроков, исходя из предложенных условий.

– На кого ты равнялся в детстве?

– Луиш Фигу.

– Лучший игрок, с которым ты когда-либо играл?

– Нголо Канте.

– Лучший дриблер?

– Роналдиньо .

– Легендарный игрок, закончивший карьеру, с которым ты хотел бы сыграть сейчас?

– Златан Ибрагимович .

– Лучший завершитель в футболе?

– Криштиану Роналду.

– Лучший распасовщик в футболе?

– Кевин де Брюйне.

– Первый игрок, который приходит тебе в голову при упоминании Puma? Можешь назвать себя, если хочешь.

– Я подумал про Пеле.

– Лучший игрок в мире прямо сейчас?

Месси – он лучший игрок в мире, – сказал Пулишич.

Также американец сделал выбор из предложенных пар игроков. Он предпочел Луиша Фигу Нголо Канте, а затем выбрал Златана Ибрагимовича, отметив, что не хочет, чтобы советник владельца «Милана » высказал ему что-нибудь по этому поводу.

Затем Пулишич выбрал Криштиану Роналду в паре с Кевином де Брюйне, а Месси – в паре с Пеле . Луиш Фигу вышел победителем в паре с Ибрагимовичем, но проиграл Месси, которому в итоге уступил и Криштиану Роналду .