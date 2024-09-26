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  • Месси за 25 млн евро – самый дорогой игрок МЛС по версии Transfermarkt. Миранчук делит 5-е место
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Месси за 25 млн евро – самый дорогой игрок МЛС по версии Transfermarkt. Миранчук делит 5-е место

Самым дорогим футболистом МЛС остается Лионель Месси.

Нападающий «Интер Майами» подешевел на 5 млн евро и теперь стоит 25 млн. Он занимает первое место в списке, составленном Transfermarkt.

В топ-10 попали:

1. Лионель Месси («Интер Майами») – 25 млн евро.

2-3. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 15 млн евро.

2-3. Кучо ЭрнандесКоламбус Крю») – 15 млн евро.

4. Факундо Торрес («Орландо Сити») – 14 млн евро.

5-9. Эвандер («Портленд Тимберс») – 10 млн евро.

5-9. Уго Кейперс («Чикаго Файр») – 10 млн евро.

5-9. Дени Буанга («Лос-Анджелес») – 10 млн евро.

5-9. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») – 10 млн евро.

5-9. Диего Гомес Амарилья («Интер Майами») – 10 млн евро.

10. Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») – 9,5 млн евро.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
logoМЛС
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logoПортленд Тимберс
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logoЭвандер
logoИнтер Майами
logoЛос-Анджелес
Уго Кейперс
logoАтланта Юнайтед
logoКучо Эрнандес
logoДжозеф Пэйнтсил
logoРики Пуч
logoФакундо Торрес
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logoДиего Гомес Амарилья
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