Месси за 25 млн евро – самый дорогой игрок МЛС по версии Transfermarkt. Миранчук делит 5-е место
Самым дорогим футболистом МЛС остается Лионель Месси.
Нападающий «Интер Майами» подешевел на 5 млн евро и теперь стоит 25 млн. Он занимает первое место в списке, составленном Transfermarkt.
В топ-10 попали:
1. Лионель Месси («Интер Майами») – 25 млн евро.
2-3. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 15 млн евро.
2-3. Кучо Эрнандес («Коламбус Крю») – 15 млн евро.
4. Факундо Торрес («Орландо Сити») – 14 млн евро.
5-9. Эвандер («Портленд Тимберс») – 10 млн евро.
5-9. Уго Кейперс («Чикаго Файр») – 10 млн евро.
5-9. Дени Буанга («Лос-Анджелес») – 10 млн евро.
5-9. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») – 10 млн евро.
5-9. Диего Гомес Амарилья («Интер Майами») – 10 млн евро.
10. Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») – 9,5 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
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