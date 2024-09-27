Постекоглу о 3:0 с «Карабахом»: «Тоттенхэму» даже вдесятером хотелось прессинговать как можно дальше. Соланке был просто великолепен»
Эндж Постекоглу оценил разгром «Карабаха» (3:0) в 1-м туре Лиги Европы.
На 7-й минуте был удален защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин.
«Красная карточка – это было неидеально. Начали мы слишком расхлябанно, но отреагировали на это хорошо. Нам даже вдесятером хотелось прессинговать как можно дальше.
Соланке был просто великолепен: он очень неплохо держит мяч и всегда нацелен на ворота», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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