Постекоглу об атакующей стратегии «Тоттенхэма» против «Карабаха»: «Никогда не верьте английской прессе, не допускайте такую ошибку!»
Эндж Постекоглу пошутил насчет английской прессы перед матчем Лиги Европы.
Сегодня «Тоттенхэм» в рамках турнира сыграет с «Карабахом».
– Английская пресса сообщает, что «Тоттенхэм» будет играть в атакующий футбол против «Карабаха». Это правда или вы выберете более осторожный подход?
– Никогда не верьте английской прессе, не допускайте такую ошибку! – заявил главный тренер «шпор».
Матч «Тоттенхэма» с «Карабахом» отложен. Гости опаздывают из-за «хаоса» на дорогах Лондона
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер ESPN FC
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