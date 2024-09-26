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  • Постекоглу об атакующей стратегии «Тоттенхэма» против «Карабаха»: «Никогда не верьте английской прессе, не допускайте такую ошибку!»
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Постекоглу об атакующей стратегии «Тоттенхэма» против «Карабаха»: «Никогда не верьте английской прессе, не допускайте такую ошибку!»

Эндж Постекоглу пошутил насчет английской прессы перед матчем Лиги Европы.

Сегодня «Тоттенхэм» в рамках турнира сыграет с «Карабахом».

– Английская пресса сообщает, что «Тоттенхэм» будет играть в атакующий футбол против «Карабаха». Это правда или вы выберете более осторожный подход?

– Никогда не верьте английской прессе, не допускайте такую ошибку! – заявил главный тренер «шпор».

Матч «Тоттенхэма» с «Карабахом» отложен. Гости опаздывают из-за «хаоса» на дорогах Лондона

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер ESPN FC
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
logoТоттенхэм
logoвысшая лига Азербайджан
logoКарабах
logoЭндж Постекоглу
ахахаха
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