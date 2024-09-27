Байрамов из «Карабаха» впервые не забил с пенальти в Лиге Европы – «Тоттенхэму». Предыдущие 6 попыток защитника в основное время были точными
Турал Байрамов впервые не реализовал 11-метровый в Лиге Европы.
Защитник «Карабаха» не забил с пенальти на 58-й минуте матча 1-го тура с «Тоттенхэмом» (0:3) – попал в перекладину при счете 0:2.
Ранее все шесть ударов Байрамова с точки в турнире в основное время были точными.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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