Байрамов из «Карабаха» впервые не забил с пенальти в Лиге Европы – «Тоттенхэму». Предыдущие 6 попыток защитника в основное время были точными

Турал Байрамов впервые не реализовал 11-метровый в Лиге Европы.

Защитник «Карабаха » не забил с пенальти на 58-й минуте матча 1-го тура с «Тоттенхэмом » (0:3) – попал в перекладину при счете 0:2.

Ранее все шесть ударов Байрамова с точки в турнире в основное время были точными.