Матч «Тоттенхэма» с «Карабахом» отложен. Гости опаздывают из-за «хаоса» на дорогах Лондона

У «Карабаха» возникли проблемы с прибытием на стадион «Тоттенхэма».

Football.London передает, что по состоянию на 19:25 по местному времени (21:25 по московскому) команда из Азербайджана еще не добралась до «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Отмечается, что к задержке привел «хаос» на дорогах у арены. Съемочная группа TNT Sports тоже столкнулась со сложностями.

Пока неизвестно, во сколько начнется игра Лиги Европы . Старт планировался на 22:00 по московскому времени.