Матч «Тоттенхэма» с «Карабахом» отложен. Гости опаздывают из-за «хаоса» на дорогах Лондона
У «Карабаха» возникли проблемы с прибытием на стадион «Тоттенхэма».
Football.London передает, что по состоянию на 19:25 по местному времени (21:25 по московскому) команда из Азербайджана еще не добралась до «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Отмечается, что к задержке привел «хаос» на дорогах у арены. Съемочная группа TNT Sports тоже столкнулась со сложностями.
Пока неизвестно, во сколько начнется игра Лиги Европы. Старт планировался на 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
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