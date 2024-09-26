«Месси – величайший футболист мира. Как вообще подготовиться к команде с Лео, Суаресом, Бускетсом и Альбой?» Тренер «Канзас-Сити» Вермеc об «Интер Майами»
Тренер «Канзас-Сити» считает, что «Интер Майами» тяжело противостоять.
«Как вообще подготовиться к команде, в которой есть Месси, Суарес, Бускетс и Альба? Это тяжелый вопрос.
«Интер Майами» – единственная команда в лиге, про которую нужно думать так: у них есть Месси, а еще у них есть Суарес.
Бускетс – это другое дело. Не поймите меня неправильно, он очень важный игрок, как и Альба, но если не считать Месси, то именно Суарес вносит решающий вклад, пускай не на уровне Лионеля.
Против этой команды нужна компактность в центре, потому что там у нее очень крепкий хребет. Основная задача заключается в том, чтобы не давать Месси играть с мячом. И в том, чтобы терять мяч как можно дальше от ворот.
В конце концов, речь идет о Месси, величайшем футболисте мира», – отметил Питер Вермес.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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