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  • «Месси – величайший футболист мира. Как вообще подготовиться к команде с Лео, Суаресом, Бускетсом и Альбой?» Тренер «Канзас-Сити» Вермеc об «Интер Майами»
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«Месси – величайший футболист мира. Как вообще подготовиться к команде с Лео, Суаресом, Бускетсом и Альбой?» Тренер «Канзас-Сити» Вермеc об «Интер Майами»

Тренер «Канзас-Сити» считает, что «Интер Майами» тяжело противостоять.

«Как вообще подготовиться к команде, в которой есть Месси, Суарес, Бускетс и Альба? Это тяжелый вопрос.

«Интер Майами» – единственная команда в лиге, про которую нужно думать так: у них есть Месси, а еще у них есть Суарес.

Бускетс – это другое дело. Не поймите меня неправильно, он очень важный игрок, как и Альба, но если не считать Месси, то именно Суарес вносит решающий вклад, пускай не на уровне Лионеля.

Против этой команды нужна компактность в центре, потому что там у нее очень крепкий хребет. Основная задача заключается в том, чтобы не давать Месси играть с мячом. И в том, чтобы терять мяч как можно дальше от ворот.

В конце концов, речь идет о Месси, величайшем футболисте мира», – отметил Питер Вермес.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМЛС
logoКанзас-Сити
logoЛионель Месси
logoЛуис Суарес
logoСерджи Бускетс
logoЖорди Альба
Питер Вермес
logoИнтер Майами
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